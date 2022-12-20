حافلات لنقل الطلبة إلى المحطات البرية للمسافرين بمناسبة عطلة الشتاء

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن توفير حافلات لنقل الطلبة إلى محطات البرية للمسافرين. على غرار “الخروبة”، “دويرة” و”تافورة “،وهذا لتسهيل تنقلهم إلى منازلهم بمناسبة عطلة الشتاء .

وسيخرج الطلبة في عطلة بداية من يوم الخميس المصادف لـ 22 من شهر ديسمبر. على ان يعودوا إلى الجامعات يوم 7 جانفي ،للتحضير لامتحانات السداسي الأول التي ستكون في ال15 من شهر جانفي 2022.

ومن المنتظر ان يطرأ تغيير على عملية التدريس خلال السداسي الثاني ،من خلال الإعتماد على منصة مودل لتقديم الدروس للطلبة .

و شرعت منذ أشهر المؤسسات الجامعية في تكوين الأساتذة على إستخدام المنصة. من أجل العمل بها بطريقة صحيحة خاصة مع ،الاليات الجديدة. التي تم ادراجها في المنصة واحتوائها على خانات للأعمال الموجهة والحضورية وكذا خانات لاجراء الامتحانات البحوث للطلبة .