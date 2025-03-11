إعــــلانات
الرياضة

حافلات مجانية لنقل أنصار اتحاد الشاوية

بقلم محمد لمين صحراوي
حافلات مجانية لنقل أنصار اتحاد الشاوية
  • 179
  • 0

سيستفيد أنصار فريق اتحاد الشاوية، من نقل مجاني إلى العاصمة، بمناسبة لقاء سهرة غدٍ الأربعاء، أمام المضيف شباب بلوزداد، برسم الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر.

وحسب بيان نشرته مديرية الشباب والرياضة أم البواقي. فقد قرر الوالي بن عبد الله شايب الدور، تخصيص حافلات خاصة لنقل أنصار الشاوية إلى 5 جويلية.

وأضاف ذات المصدر، بأن الإنطلاق سيكون يوم غدٍ الأربعاء 12 مارس 2025. من أمام مركز الترفيه العلمي قطراني الطاهر أم البواقي على الساعة 10:00 صباحا.

كما أشارت ذات المديرية، إلى ضرورة استظهار تذكرة الملعب وبطاقة التعريف قبل الركوب في الحافلة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎ககட்டுடு سه الجمهورية الجزائرية الديمقراط الشعبية وزارة الشباب و الرياضة ولاية أم البواقي مديرية الشباب الرياضة U-S-C PyyKИ 1936 U-S-C CHAQUIA 1936 إعلان في إطار المبادرة التى أطلقها السيد بن عبد الله شايب الدور والي أم البواقي في مرافقة تشجيع النادي الهاوي الشاوية أم البواقي في مباراة الثمن النهائي من كأس الجمهورية بنقل الأنصار لمساندة الفريق إلى ملعب 5 جويلية ليکن في علم الأنصار ان الإنطلاق يكون يوم الأربعاء 12 مارس 2025 من أمام م مركز الترفيه العلمي قطراني الطاهر أم البواقي على الساعة 10:00 ملاحظة يجب: استظها تذكرة الملعب و وبطاقة التعريف قبل الركوب في .الحافلة تحية .رياضية‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/tjICr
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر