حافلات مجانية لنقل أنصار اتحاد الشاوية

سيستفيد أنصار فريق اتحاد الشاوية، من نقل مجاني إلى العاصمة، بمناسبة لقاء سهرة غدٍ الأربعاء، أمام المضيف شباب بلوزداد، برسم الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر.

وحسب بيان نشرته مديرية الشباب والرياضة أم البواقي. فقد قرر الوالي بن عبد الله شايب الدور، تخصيص حافلات خاصة لنقل أنصار الشاوية إلى 5 جويلية.

وأضاف ذات المصدر، بأن الإنطلاق سيكون يوم غدٍ الأربعاء 12 مارس 2025. من أمام مركز الترفيه العلمي قطراني الطاهر أم البواقي على الساعة 10:00 صباحا.

كما أشارت ذات المديرية، إلى ضرورة استظهار تذكرة الملعب وبطاقة التعريف قبل الركوب في الحافلة.