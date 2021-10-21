حافلات “إيتوزا” في الخدمة إلى غاية منتصف الليل

عقب قرار إعلان الحكومة عن رفع الحجر الصحي عبر كامل التراب الوطني لا سيما منها العاصمة أعلنت مؤسسة “إيتوزا” تمديد ساعات سير حافلاتها.واوضح بيان المؤسسة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ تمديد سير حافلاتها إلى غاية منتصف الليل .

وبهذا تنهي مؤسسة إيتوزا على إلى كافة زبائنها انه بإمكانهم التنقل عبر حافلات إيتوزا في الفترة الليلة وهذا غى غاية منتصف الليل. كما ذكرت المؤسسة بضرورة إحترام التدابير الوقائية داخل الحافلات مع الإلتزام بإرتداء الكمامات وهذا لتفادي إنتشار فيروس كورونا.وكذا أخد الحيطة والحذر.