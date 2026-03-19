حافلات “تيرصام” متوفرة بهذه الأسعار والمواصفات

أعلنت شركة “تيرصام” عن توفير حافلاتها المستوردة بمختلف السعات والمواصفات التقنية المطابقة لدفتر الشروط المعتمد.

وأوضحت “تيرصام” في بيان، نشرته الأربعاء، “نلتزم الجودة في خدمة النقل العمومي تجسيدًا لالتزاماتنا كشريك وطني في تطوير قطاع النقل. وهذا في إطار المساهمة في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ10 آلاف حافلة”.

كما أكدت “تيرصام” بأنها توفر حافلات بمختلف المواصفات بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح مع الإعفاء الضريبي. وهي حافلات عصرية تستجيب لأعلى معايير الجودة وبتجهيزات حديثة لضمان الراحة والسلامة.

وحددت “تيرصام” سعر الحافلات من نوع TS9 بسعة 70 راكبًا بـ 950 مليون سنتيم.

بينما سعر الحافلات من نوع TS11 بسعة 51 راكبًا بـ 1 مليار و350 مليون سنتيم.

وسعر الحافلات من نوع TS12 بسعة 100 راكب بـ 1 مليار و350 مليون سنتيم.