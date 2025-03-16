حافلة نقل المسافرين تدهس طفلا و ترديه قتيلا وسط مدينة الشلف
بقلم رشيد مشورب
تعرض طفل يترواح عمره حوالي 12 سنة الى دهس حافلة لنقل المسافرين له اردته قتيلا في عين المكان في حادثة اليمة سجلتها مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم في حدود الساعة 15سا امام محطة نقل المسافرين وسط مدينة الشلف .
تفاصيل الحادثة الاليمة وقعت وحسب شهود العيان عندما أراد صاحب الحافلة الرجوع الى الوراء و في غفلة عن الجميع دهس طفل الذي كان متواجد وراءه ، حيث تنقلت فرق الاسعاف للحماية المدنية فور تلقيها الخبر لتحويل الضحية الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية بعد استكمال الاجراءات القانونية و تحديد الظروف الحقيقية للحادث من طرف المصالح الامنية .
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