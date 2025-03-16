حافلة نقل المسافرين تدهس طفلا و ترديه قتيلا وسط مدينة الشلف

تفاصيل الحادثة الاليمة وقعت وحسب شهود العيان عندما أراد صاحب الحافلة الرجوع الى الوراء و في غفلة عن الجميع دهس طفل الذي كان متواجد وراءه ، حيث تنقلت فرق الاسعاف للحماية المدنية فور تلقيها الخبر لتحويل الضحية الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية بعد استكمال الاجراءات القانونية و تحديد الظروف الحقيقية للحادث من طرف المصالح الامنية .