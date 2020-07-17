حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة الممنوح للكنيسة

طالب الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإرجاع مسجد قرطبة أحد أشهر المساجد الأندلسية والممنوح للكنيسة.

و طالب حاكم الشارقة قائلا: نطالب بإرجاع مسجد قرطبة الذي تم منحه للكنيسة فذلك يعتبر عطية من لا يملك لمن لا يستحق، لأن ملكيته تعود للمسلمين.

جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية للشيخ القاسمي على قناة الشارقة، حيث قال: “نطالب بإرجاع مسجد قرطبة، وأنا طالبت طبعا فقيل لي أن البلدية أعطته إلى الكنيسة، فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، هذا ملكنا نحن كمسلمين..”

ويذكر أن مداخلة الشيخ القاسمي تأتي بعد أيام على قرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وسط انتقادات وتفاعل واسع على المستوى العالمي، حيث أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً رئاسياً بنقل إدارة المبنى من وزارة الثقافة إلى رئاسة الشؤون الدينية، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في تركيا، بإلغاء المرسوم الحكومي الصادر في عام 1934 بتحويله إلى متحف.

وعقّب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان في صلاته الأسبوعية، الأحد، على القضية قائلا إن “البحر يأخذ أفكاري قليلاً إلى اسطنبول”، “أفكر في آيا صوفيا وأشعر بالحزن الشديد”، ثم مضى في الوقوف لبضع لحظات في صمت.