حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجرب لقاح كورونا

تلقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء، جرعة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” كخطوة أولى في إمارة دبي للقضاء على هذا الفيروس الفتاك.

وكتب حاكم دبي على صفحته الخاصة تغريدة على صفحته الخاصة بالتويتر، مرفقة بصورة له وهو يتلقى التلقيح :” أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع”.

وأضاف: “ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.

والشيخ محمد الذي يتولّى كذلك منصب نائب رئيس الإمارات، هو آخر المسؤولين الخليجيين الذين تلقوا لقاحات تجريبية للفيروس ومن بينهم ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وآخر حصيلة سجلت في الإمارات فيما يخص عدد الاصابات و الوفايات بفيروس كورونا هي 135 ألف حالة من بينها 497 حالة وفاة، وازدادت أعداد الإصابات فيها في الاسابيع الأخيرة لتصبح من بين الأعلى في منطقة الخليج.