حاكم دبي يمنح النجم المصري محمد رمضان تأشيرة الإقامة الطويلة

فن وثقافة
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حاكم دبي يمنح النجم المصري محمد رمضان تأشيرة الإقامة الطويلة
بقلم نادية بن طاهر

استفاد النجم المصري محمد رمضان، من تأشيرة الإقامة الطويلة في الإمارات العربية المتحدة.

ومنح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، التأشيرة، لمحمد رمضان، حسبما أعلن عنه الأخير على صفحته بانستغرام.

وعبر الفنان، عن سعادته الكبيرة كونه يحب دولة الامارات ويشعر بانتماء لها بعد بلده مصر.

ونشر محمد رمضان، صورة عن التأشيرة وكتب: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها”.


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