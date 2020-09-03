حاكم دبي يمنح النجم المصري محمد رمضان تأشيرة الإقامة الطويلة
استفاد النجم المصري محمد رمضان، من تأشيرة الإقامة الطويلة في الإمارات العربية المتحدة.
ومنح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، التأشيرة، لمحمد رمضان، حسبما أعلن عنه الأخير على صفحته بانستغرام.
وعبر الفنان، عن سعادته الكبيرة كونه يحب دولة الامارات ويشعر بانتماء لها بعد بلده مصر.
ونشر محمد رمضان، صورة عن التأشيرة وكتب: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها”.
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