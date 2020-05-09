حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وحسب المكلف بالاعلام للجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورورنا جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع ليصبح الإجمالي 5558 إصابة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 494.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 913
الجزائر: 624
وهران: 318
عين الدفلى: 278
سطيف: 268
قسنطينة: 242
تيبازة: 204
برج بوعريريج: 186
تلمسان: 173
بجاية: 163
المدية: 139
ورقلة: 128
تيزي وزو: 120
تيارت: 117
أم البواقي: 113
عنابة: 104
الجلفة: 92
غرداية: 82
بشار: 81
باتنة: 79
بسكرة: 75
مـعـسـكـر: 75
عين تموشنت: 64
الشلف: 63
تيسمسيلت: 61
مستغانم: 60
سكيكدة: 60
بومرداس: 60
سيدي بلعباس: 59
أدرار: 57
خنشلة: 50
جيجل: 49
الوادي: 46
الأغواط: 43
تبسة: 39
البويرة: 38
غليزان: 37
قالمة: 36
المسيلة: 35
سوق أهراس: 27
ميلة: 23
نعامة: 23
الطارف: 20
تندوف: 13
البيض: 10
سعيدة: 5
إليزي: 3
تمنراست: 3
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