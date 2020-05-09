حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب المكلف بالاعلام للجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورورنا جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع ليصبح الإجمالي 5558 إصابة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 494.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 913

الجزائر: 624

وهران: 318

عين الدفلى: 278

سطيف: 268

قسنطينة: 242

تيبازة: 204

برج بوعريريج: 186

تلمسان: 173

بجاية: 163

المدية: 139

ورقلة: 128

تيزي وزو: 120

تيارت: 117

أم البواقي: 113

عنابة: 104

الجلفة: 92

غرداية: 82

بشار: 81

باتنة: 79

بسكرة: 75

مـعـسـكـر: 75

عين تموشنت: 64

الشلف: 63

تيسمسيلت: 61

مستغانم: 60

سكيكدة: 60

بومرداس: 60

سيدي بلعباس: 59

أدرار: 57

خنشلة: 50

جيجل: 49

الوادي: 46

الأغواط: 43

تبسة: 39

البويرة: 38

غليزان: 37

قالمة: 36

المسيلة: 35

سوق أهراس: 27

ميلة: 23

نعامة: 23

الطارف: 20

تندوف: 13

البيض: 10

سعيدة: 5

إليزي: 3

تمنراست: 3