حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلن الناطق الرسمي باللجنة الوطنية لمتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، تسجيل 199 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك، إرتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس إلى 3848 إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 444 حالة وفاة.

بينما تماثلت 51 حالة إلى الشفاء ليصل الإجمالي إلى 1702.

وتتوزع الاصابات بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 786

الجزائر: 502

وهران: 239

سطيف: 193

عين الدفلى: 168

قسنطينة: 158

تيبازة: 138

بجاية: 127

تيزي وزو: 104

برج بوعريريج: 91

تلمسان: 90

أم البواقي: 70

تيارت: 69

ورقلة: 61

المدية: 59

مستغانم: 58

بسكرة: 56

غرداية: 56

الجلفة: 54

الشلف: 49

بومرداس: 46

تيسمسيلت: 46

مـعـسـكـر: 45

جيجل: 45

سيدي بلعباس: 44

سكيكدة: 43

عين تموشنت: 41

بشار: 39

الوادي: 38

أدرار: 35

خنشلة: 33

باتنة: 33

تبسة: 30

الأغواط: 26

غليزان: 26

البويرة: 25

عنابة: 25

قالمة: 22

المسيلة: 22

الطارف: 16

سوق أهراس: 13

ميلة: 12

سعيدة: 4

البيض: 3

تمنراست: 3

نعامة: 3

إليزي: 2

تندوف: 0