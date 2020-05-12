حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك، عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 6067 حالة مؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.
وحسب ما أعلنه جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد جائحة كورونا في الجزائر، ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 515 حالة وفاة.
وسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الجزائر “37”، ووهران “23”، وسطيف “21”، وقسنطية “13”، وهو ما يمثل أزيد من 53 بالمائة من اجمالي عدد الاصابات الجديدة المسجلة.
كما تماثل 157 حالة مصابة بالفيروس إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي الأشخاص المتعافين إلى 2998 شخصا.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 939
الجزائر: 677
وهران: 376
سطيف: 309
عين الدفلى: 299
قسنطينة: 272
تيبازة: 231
تلمسان: 199
برج بوعريريج: 198
بجاية: 178
المدية: 148
ورقلة: 138
تيارت: 127
تيزي وزو: 124
أم البواقي: 120
عنابة: 107
الجلفة: 102
بشار: 87
مـعـسـكـر: 86
غرداية: 84
باتنة: 83
بسكرة: 81
عين تموشنت: 77
أدرار: 70
سكيكدة: 69
الشلف: 68
بومرداس: 68
تيسمسيلت: 63
سيدي بلعباس: 61
مستغانم: 60
خنشلة: 57
الأغواط: 49
جيجل: 49
المسيلة: 48
الوادي: 48
البويرة: 46
تبسة: 43
غليزان: 37
قالمة: 36
نعامة: 33
ميلة: 30
سوق أهراس: 27
الطارف: 21
البيض: 16
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 3
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