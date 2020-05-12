حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 6067 حالة مؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وحسب ما أعلنه جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد جائحة كورونا في الجزائر، ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 515 حالة وفاة.

وسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الجزائر “37”، ووهران “23”، وسطيف “21”، وقسنطية “13”، وهو ما يمثل أزيد من 53 بالمائة من اجمالي عدد الاصابات الجديدة المسجلة.

كما تماثل 157 حالة مصابة بالفيروس إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي الأشخاص المتعافين إلى 2998 شخصا.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 939

الجزائر: 677

وهران: 376

سطيف: 309

عين الدفلى: 299

قسنطينة: 272

تيبازة: 231

تلمسان: 199

برج بوعريريج: 198

بجاية: 178

المدية: 148

ورقلة: 138

تيارت: 127

تيزي وزو: 124

أم البواقي: 120

عنابة: 107

الجلفة: 102

بشار: 87

مـعـسـكـر: 86

غرداية: 84

باتنة: 83

بسكرة: 81

عين تموشنت: 77

أدرار: 70

سكيكدة: 69

الشلف: 68

بومرداس: 68

تيسمسيلت: 63

سيدي بلعباس: 61

مستغانم: 60

خنشلة: 57

الأغواط: 49

جيجل: 49

المسيلة: 48

الوادي: 48

البويرة: 46

تبسة: 43

غليزان: 37

قالمة: 36

نعامة: 33

ميلة: 30

سوق أهراس: 27

الطارف: 21

البيض: 16

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 3