حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 3517 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 432 وفاة.

وحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، فإن مصالحها سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما سجلت ذات المصالح 7 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 432 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء، فقد تماثلت 50 حالة للشفاء ليرتفع العدد إلى 1558 شفيت.

وحسب موقع الوزارة، تتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالآتي:

البليدة: 761

الجزائر: 480

وهران: 202

سطيف: 173

قسنطينة: 142

عين الدفلى: 134

تيبازة: 126

بجاية: 121

تيزي وزو: 99

برج بوعريريج:87

تلمسان:71

أم البواقي: 59

ورقلة: 57

مستغانم:57

تيارت: 54

بسكرة: 52

المدية: 51

غرداية: 51

الجلفة: 50

الشلف: 49

تيسمسيلت: 46

بومرداس: 43

جيجل: 43

سيدي بلعباس: 41

مـعـسـكـر: 40

سكيكدة: 36

أدرار: 35

الوادي:35

عين تموشنت: 34

بشار: 30

خنشلة: 30

باتنة: 26

عنابة: 25

البويرة: 24

الأغواط: 24

غليزان: 24

تبسة: 23

قالمة: 19

المسيلة: 17

الطارف: 13

ميلة: 11

سوق أهراس: 9

سعيدة: 4

البيض: 3

نعامة: 3

إليزي: 2

تمنراست: 1

تندوف:0