حالات التسمم ببوڨرة : التحاليل تؤكد صلاحية مياه الحنفية

كشفت النتائج الاولية للتحاليل “صلاحية” مياه الشرب، والتي أجريت إثرإصابة 550 شخص بحالة تسمم منذ يوم السبت ببلدية بوقرة بالبليدة.

وأوضح المدير العام للجزائرية للمياه سماعيلي عميروش، اليوم الأربعاء أن “صلاحية مياه الحنفية” قد أكدتها 3 تحاليل وبشكل منفصل.

والتي أنجزت من قبل 3 مخابر مختلفة وهي مخبر وزارة الصحة، ومخبر الجزائرية للمياه بالبليدة، وكذا المخبرالمركزي للجزائرية للمياه”.

مضيفا أن النتائج المقارنة لتلك التحاليل تتفق على غياب بكتيريا في مياه الشرب.

كما لم يستبعد ذات المسؤول فرضية استهلاك فواكه وخضر يمكن ان تكون “سقيت بالمياه المستعملة” وربما “تلوث” الابار التابعة لأشخاص.

مشيرا إلى أن “بعض الضحايا الذين تم إستقبالهم على مستوى الهياكل الاستشفائية لهذه البلدية لا يشربون مياه الحنفيات”.

وفي هذا الخصوص ذكر سماعيلي عميروش بالتلوث الذي وقع خلال الصيف الفارط بعين الدفلى.

حيث تم توجيه اصابع الاتهام لتلوث مياه الشرب لكن التحقيق اظهر ان التسمم سببه محل الحلوى القريب.

كما اوضح من جانب اخر انه اذا كان هناك حقيقة تلوث لمياه الشرب فان الجزائرية للمياه.

أين ستقوم بشكل تلقائي بقطع المياه ريثما يتم تنظيف وتطهير نظام التزويد بالمياه قبل إعادة تشغيله.