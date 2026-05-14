حالات مؤكدة بسلاسة فيروس هانتا.. وحجر منزلي في بريطانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة. المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية «إم في هونديوس» هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

وأضافت المنظمة في بيان مساء الأربعاء «حتى 13 أيار/مايو، أبلغ عن 11 حالة، بما فيها ثلاث وفيات».

وأوضحت «من بين هذه الحالات، تم تأكيد إصابة ثماني أشخاص مخبريا بفيروس الأنديز (ANDV). فيما هناك حالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية».

وتعود الحالة غير المحسومة إلى شخص في الولايات المتحدة «لا تظهر عليه أعراض حاليا» وفقا للمنظمة.

جاءت نتائج الفحوص التي خضع لها في مختبرين، مختلفة إذ كانت إحداها إيجابية والأخرى سلبية. وينتظر هذا الأميركي الذي كان على متن السفينة والذي يرقد في مستشفى في نبراسكا حاليا. نتائج فحص جديد.

وتوفي شخصان كانا من بين الثمانية الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الوفيات الناجمة عن هذا التفشي (نسبة المرضى الذين يموتون بعد الإصابة بالعدوى) يبلغ حاليا 27%.

ولا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة.

وكل الحالات المسجلة حتى الآن كانت على متن السفينة.

وينتشر هذا الفيروس عادة بواسطة القوارض، غالبا عبر البول والبراز واللعاب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي الثلاثاء. إنه «نظرا إلى فترة حضانة الفيروس الطويلة (…) قد تظهر حالات أخرى» في الأسابيع المقبلة.

الأمن الصحي في بريطانيا

في سياق متصل، يبدأ نحو عشرين بريطانيا أُجلوا من السفينة «أم في هونديوس» التي أصيب ركابَها بفيروس هانتا. مغادرة المستشفى الذي نقلوا إليه للحجر الصحي، وذلك اعتبارا من مساء الأربعاء. بحسب ما أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي.

ووصل المسافرون البالغ عددهم 22 مساء الأحد إلى مانشستر في شمال إنكلترا بعدما أُجلوا من السفينة. ووضعوا في الحجر الصحي لمدة 72 ساعة على الأقل في مستشفى قرب ليفربول حيث خضعوا لفحوص طبية.

وينبغي أن يبقى هؤلاء في حجر منزلي لمدة 45 يوما، وستبقى السلطات على تواصل يومي معهم وسيخضعون لفحص دوري.

وفي الوقت نفسه، يعود إلى بريطانيا عشرة أشخاص يمضون حجرا صحيا في سانت هيلينا. وأسينشن البريطانيتين في المحيط الهادئ إلى البرّ البريطاني لإتمام مدة الحجر. وسبق لهؤلاء أن اختلطوا بمصابين.

وتم تأكيد ست إصابات من الحالات الثماني الأخرى. فيما هناك حالة محتملة وأخرى غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية.

