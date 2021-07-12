قناة النهار حالة البحر: بحر شباب ودافئ..يجب وضع القبعة والكريمات لتفادي الحروق وموجة الحر بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2021 - 12:19 شارك غرِّد 73 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959214 اقرأ أيضا إستمرار الأجواء المشمسة والحارة.. طقس نهار اليوم الخميس 24 جوان 2021 قناة النهار 24 جوان النصرية تتعادل أمام شبيبة الساورة بهدف في كل شبكة قناة النهار 28 جوان صريح جدا: سعيدة.. إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر يؤرق سكان بلدية عين الحجر قناة النهار 23 جوان رطوبة عالية على المناطق الساحلية وزوابع رملية في الجنوب قناة النهار 28 جوان