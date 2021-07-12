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قناة النهار

حالة البحر: بحر شباب ودافئ..يجب وضع القبعة والكريمات لتفادي الحروق وموجة الحر

بقلم قناة النهار
حالة البحر: بحر شباب ودافئ..يجب وضع القبعة والكريمات لتفادي الحروق وموجة الحر
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