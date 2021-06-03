حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتحسن ببطء

أكدت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية بمصر، نهال عنبر، إن هناك تحسن في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، لكن ببطئ.

وقالت نهال عنبر لليوم السابع: “مازالت دلال عبد العزيز في العناية المركزة تحت أجهزة التنفس بسبب معاناتها من مشكلات في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس.رغم شفائها من فيروس كورونا وسلبية النتيجة”.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن هذا التحسن، يشعرهم بالأمل في أن تعود الفنانة لمنزلها من جديد.وأن لا نفقد الأمل في الله عز وجل، طالبة من جميع محبيها الدعاء لها يومياً.

وأوضحت نهال عنبر أن دلال عبد العزيز لا زالت لا تعلم خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، ولم تخبرها إبنتيها بشىء حتى الآن حفاظاً على صحتها.

وكانت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، قد نشرت صورة لورقة مُعلقة على باب غرفة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي ترقد بالمستشفى.واحتوت الورقة على عبارة مؤثرة، حيث كُتب عليها : “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

كما شاركت إيمي سمير غانم، صورة لوالديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على انستغرام.وأرفقت الممثلة الصورة، بتعليق مُؤثر جاء فيه: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.

وتلقت الفنانة العديد من التعليقات، سواء من طرف زملائها الفنانين، أو جمهورها.وكانت الفنانة قد فقدت والدها الفنان سمير غانم منذ أسابيع، فيما لا تزال والدتها تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.