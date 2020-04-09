حالة بوريس جونسون تتحسن وأصبح بإمكانه الجلوس

أصبح بإمكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجلوس، بعدما أخذت حالته الصحية بالتحسن.

وأمضى جونسون، الليلة الثالثة في العناية المركزة، للعلاج من مضاعفات إصابته فيروس كورونا.

ونُقل جونسون “55 عاما”، إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحد، بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتدهورت جالته يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين، لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقال وزير المالية ريشي سوناك، يوم أمس الأربعاء: “لقد كان جالسا في الفراش ويتفاعل بشكل إيجابي مع الفريق الطبي المعالج… حالته تتحسن”.

وسيناقش اجتماع الاستجابة الطارئة للحكومة، اليوم الخميس، كيفية التعامل مع مراجعة إجراءات الإغلاق، وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية دومينيك راب الذي ينوب عن جونسون.