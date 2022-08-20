حالة تأهب قصوى في فرنسا

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، حالة تأهب قصوى في 9 مقاطعات جنوب البلاد بسبب العواصف والرياح العاتية. كما أشارت وسائل إعلام فرنسية، أن خلال اليومين الماضيين لقي 6 أشخاص مصرعهم على الأقل، في عاصفة عنيفة. وهذا بجزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

وبعد شهر من الجفاف اجتاحت العواصف عدة مدن في الشمال الغربي والجنوب. من بينها منطقة لوفار التي شهدت هبوب رياح عاتية تخطت سرعتها 110 كلم في الساعة، بحسب قناة فرانس 24.

كما عرفت العديد من المطاعم والمتاجر ومرافق أخرى في مدينة بوش-دو-رون (جنوب) الساحلية فيضانات. وتسببت أيضا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها التلفزيون الفرنسي سيولا غمرت الشوارغ وهبوب رياح عاتية مصحوبة بهطول حبات من البرد وصل حجمها إلى عدة سنتيمترات.

وتأتي العواصف بعد أيام من حريق كبير اجتاح إقليم أفيرون جنوبي فرنسا، والتهم أكثر من 700 هكتار من أراضي الغابات في الإقليم.

وبحسب بيانات رسمية، فإن أكثر من 48 ألف هكتار من الأراضي احترقت في فرنسا هذا العام نتيجة الحرائق.