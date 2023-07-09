حالة ثراء مشبوهة لصاحب محل بيع التبغ.. تفكيك شبكة بتهمة تبييض الأموال في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقـاطعة الادارية بئر التوتة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي من فك لغز قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تبييض الأموال والغش الضريبي.

كما بدأت قضية الحال، بمعلومات تفيد بحالة ثراء مشبوهة لصاحب محل تجاري لبيع التبغ. أين مكنت التحريات التي باشرتها ضبطية مصالح أمن المقاطعة الإدارية بئر التـوتة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. ويتعلق الأمر بتاجر يبلغ من العمر 48 سنة مسبوق قضائيا. وينحدر من ولاية الجزائر.

فيما تم كشف مستودع لتخزين السجائر والتبغ يحتوي على كميات معتبرة من مادة التبغ بما فيها علامات أجنبية المنشأ. حسب ما جاء في بيان شرطة الجزائر.

ومواصلة للتحريات التي باشرتها ذات الفرقة تم توقيف شريكيه اللذان تتراوح أعمارهما (30 سنة و45 سنة ). حيث كانا يعرضان مادة التبغ ومشتقاته للبيع وتوزيعها.

كما أسـفرت القضية عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ 800 مليون سنتيم. 46457 علبة سجائر من مختلف الأنواع. 16685 كيس تيغ للترشق. 57520 وحدة من ورق الماصة ، 1484 وحدة معسل، مركبة نفعية.

في حين، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك (البليدة)، عن قضية الغش الضريبي وتبيض الأموال.