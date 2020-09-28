حالة خاصة.. أريد التعدد وبالعدل أعد

من تكمل معي المشوار أوفر لها سعادة على الدوام

الزواج سنة شرعها الله ليعف الإنسان نفسه ويحافظ على بقاء نسله، ويكون طريقا للتواصل والبر والرحمة، وهو كذلك سكنا يؤوي إليها الزوجان فيلقيان عنده أعباء الحياة الخارجية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الراغب في التعدد، فمن المؤكد أن له أسبابه التي دفعت به ليتخذ هكذا قرار، لهذا ارتأينا اليوم أن نمنح الفرصة لمتصل معنا اليوم يرغب في التعدد على سنة الله ورسوله، فلكل مقتنعة بالمبدأ نقول:

مراد من ولاية المسيلة، يبلغ من العمر 44 سنة، عامل مستقر ولديه مدخول ثابت، متزوج أب لأولاد، يرغب في التعدد على سنه الله وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أول ما يعد به هو أن يوفر العدل وأن لا يكيل كل الميل، ويضمن لها حياه النعيم شرط أن تكون صالحة تقاسمه الحياة بحلوها ومرها.

ليس له من الشروط الكثير إلى أن تكون جادة تقدر الرجل وتقدس أواصر العلاقة الزوجية، يريدها من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا يهم وضعها الاجتماعي.

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