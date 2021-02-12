حالة طبية نادرة في أمريكا.. لسان رضيع ينمو بلا توقف

يعمل الأطباء في أمريكا على حل حالة طبية فريدة من نوعها، يعاني منها الطفل أوين توماس، من ولاية بنسلفانيا.

وتتمثل هذه الحالة الفريدة من نوعها في كون لسانه، أكبر 4 أضعاف من الحجم الطبيعي.

ويعاني أوين من مرض نادر للغاية يسمى “متلازمة بيكويث فيدمان”، وهي حالة تسبب فرط النمو في مناطق مختلفة من الجسم.

في البداية، قال الأطباء إن لسان أوين كان منتفخا، لكن المزيد من الاختبارات كشفت أنه كان يسد بالفعل مجرى الهواء للطفل.

وخضع أوين لعملية جراحية مطولة لإزالة جزء من لسانه، والقضاء على حالة “انقطاع النفس الانسدادي النومي.

لكن لسوء الحظ، اكتشف الأطباء أن هذا ليس حلا دائما، لأن لسان أوين استمر بالنمو حتى يومنا هذا.

ويحاول الأطباء جاهدين إيجاد طريقة لإبطاء النمو، وإجراء عملية جراحية على الصبي الصغير.