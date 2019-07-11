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حالة طوارئ بمركز “المنار” التجاري في تيبازة !

أخبار الجزائر
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حالة طوارئ بمركز “المنار” التجاري في تيبازة !
بقلم أسماء.ع

أحدثت شرارة كهربائية، بالمركز التجاري المنار في تيبازة حالة طوارئ وسط المواطنين.

ولم يخلف الحادث أية خسائر بشرية ومادية، لفضل توفر سبل الحماية داخل المركز التجاري.

وجنب  التدخل السريع للحماية المدنية وحرص القائمين على المركز وقوع ضحايا، أو خسائر مادية.

وأعلن مدير المركز عن غلق الأخير اليوم الخميس، بسبب نشوب حريق في المحول، الكهربائي الخارجي.

هام الان : شرارة كهربائية تحدث حالة طوارئ بالمركز التجاري المنار والحماية المدنية تتدخل…!لاخسائر بشرية ولا مادية بفضل…

Publiée par ‎Tout sur Tipasa كل شيء عن تيبازة‎ sur Jeudi 11 juillet 2019


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