حالة طوارئ بمركز “المنار” التجاري في تيبازة !

أحدثت شرارة كهربائية، بالمركز التجاري المنار في تيبازة حالة طوارئ وسط المواطنين.

ولم يخلف الحادث أية خسائر بشرية ومادية، لفضل توفر سبل الحماية داخل المركز التجاري.

وجنب التدخل السريع للحماية المدنية وحرص القائمين على المركز وقوع ضحايا، أو خسائر مادية.

وأعلن مدير المركز عن غلق الأخير اليوم الخميس، بسبب نشوب حريق في المحول، الكهربائي الخارجي.