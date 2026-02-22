حالة طوارئ في واشنطن

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ لمقاطعة كولومبيا. مما يأذن بتقديم المساعدة الفيدرالية والتنسيق من خلال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA بعد تسرب كبير لمياه الصرف الصحي في نهر بوتوماك. وفقاً لبيان صحفي صادر عن الوكالة.

ويسمح الإعلان لـ FEMA بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة. وحماية الممتلكات ومساعدة السلطات المحلية على الاستجابة لحالة الطوارئ البيئية. الدعم الفيدرالي مخصص لتكملة جهود الاستجابة الجارية من قبل مقاطعة كولومبيا والوكالات الإقليمية.

كما يأتي هذا الإجراء بعد حدوث تمزق في خط أنابيب صرف صحي كبير. أدى إلى إطلاق مئات الملايين من الجالونات من مياه الصرف الصحي في نهر بوتوماك. مما دفع إلى إعلان حالات طوارئ محلية وطلبات للحصول على مساعدات فيدرالية. حذر المسؤولون من ارتفاع مستويات البكتيريا والمخاطر البيئية. بينما حثت السلطات الجمهور على تجنب الاتصال بمياه النهر.

في حين، كتبت وزيرة الداخلية كريستي نويم على إكس ترسل إدارة الطوارئ فريقاً لدعم إدارة الحوادث. وتعمل مباشرةً مع المسؤولين المحليين والشركاء الفيدراليين لتنسيق الموارد الفيدرالية. وستقود وكالة حماية البيئة EPA الاستجابة الفيدرالية. بينما تسخّر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ جميع مواردها لضمان سرعة وفعالية عمليات التنظيف.

كما تابعت وزيرة االداخلية الأمركية حتى في ظلّ محاولات السياسيين الديمقراطيين لإغلاق مكاتبنا، وبقاء هؤلاء الرجال والنساء بلا أجر. فإنّ وزارة الأمن الداخلي DHS ملتزمة بتقديم المساعدة الضرورية للأميركيين المتضررين من هذه الكارثة. لن ندع مواطنينا يعانون دون مساعدة.

وبموجب إعلان حالة الطوارئ، يسمح لـ FEMA بالمساعدة في تنسيق عمليات الاستجابة. وتقديم المساعدة في تدابير الحماية الطارئة بينما تعمل الطواقم المحلية على احتواء التسرب. وإصلاح البنية التحتية. يتبع الإجراء الفيدرالي طلباً سابقاً من عمدة واشنطن موريل باوزر. التي سعت للحصول على موارد فيدرالية. لمعالجة حجم عملية التنظيف والآثار المحتملة على الصحة العامة.

وأثار الحادث أيضاً نقاشاً أوسع حول البنية التحتية القديمة والمسؤولية عن الاستجابة. حيث تبادل المسؤولون الفيدراليون والمحليون الانتقادات حول التعامل مع الأزمة. ولا يوفر إعلان حالة الطوارئ تلقائياً مساعدات مالية مباشرة للأفراد. ولكنه يمكّن الوكالات الفيدرالية من دعم جهود الاستجابة المحلية وتنسيق أنشطة التعافي بموجب قانون الكوارث الفيدرالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور