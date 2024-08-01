حالة طوارئ في 21 ولاية.. والسبب الحرارة الشديدة

تشهد هذه الأيام، العديد من ولايات الوطن، حرارة جد مرتفعة، أين وضعت الأرصاد الجوية، الكثير من النشريات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة.

وفي ظل هذه الحرارة القياسية، وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء غير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.

سونلغاز تسجل رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء

كما سجّلت الجزائر، أمس الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بواقع 19543 ميغاواط. حسب ما أورده بيان مديرية الإتصال بمجمع “سونلغاز”.

وجاء في البيان، “أنه على إثر موجة الحر القياسية التي تسجّلها الجزائر عبر عدد من الولايات، و المرفوقة بارتفاع ملموس في نسبة الرطوبة تستمر شركة سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، وللمرة السادسة منذ منتصف شهر جويلية الجاري، في تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم تمام الساعة الثانية وتسعة وخمسين دقيقة 14 سا 59 دقيقة من يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19543 ميغاواط”.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 47 درجة تحت الظل طيلة النهار.

وتتعلق الولايات المعنية، بكل من سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى. المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر، تتعدى فيها درجات الحرارة 42 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر، تتعدى فيها درجات الحرارة 45 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.