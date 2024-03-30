حالة طوارئ قُبيل كسوف نادر للشمس!

أعلنت منطقة نياغارا الكندية حالة الطوارئ، قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أفريل الجاري.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الكسوف الكلي للشمس، جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.

وجاء في بيان للمنطقة الخميس أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ “بدافع الإمعان في توخي الحذر”.

وجاء في البيان صحفي: “إعلان حالة الطوارئ… يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم. وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث”.

ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأميركية.

ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.

وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة نياغارا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا “أكبر جمهور نشهده لمشاهدة الكسوف”.

وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزرون المنطقة عادة على مدار عام كامل.