حالة طوارىء في السعودية بسبب بن العمري

الرياضة
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حالة طوارىء في السعودية بسبب بن العمري
بقلم إسماعيل عشاش

دخل نادي الشباب السعودي في حالة طوارىء حقيقية، بسبب الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، وفقا لما كشفه الإعلام المحلي.

وقررت إدارة “الليوث” عقد إجتماع عاجل من أجل دراسة مطالب خريج مدرسة نصر حسين داي، الراغب في زيادة راتبه السنوي.

وأشارت تقارير قادمة من الممكلة، بأن الرئيس خالد البلطان سيُناقش مع مُسيريه، إمكانية تلبية رغبات قلب الأسد في أسرع وقت.

ويبقى صاحب الـ29 عاما في موقع قوة “حسب وجهة نظره”، وهو العائد من مُشاركة تاريخية مع المنتخب الوطني في الكان.

ويمتلك المُدافع الصلب العديد من المُقترحات المغرية من الناحية المادية، وبصفة خاصة من فرق إماراتية وقطرية.


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