حالة غليان في “نابولي” بسبب “أوناس”!

تعرض “كارلو أنشيلوتي” مُدرب نادي “نابولي”، لإنتقادات حادة بسبب عدم إعتماده على الدولي الجزائري، آدم أوناس، خلال الهزيمة أمام “ليفربول”.

وإعتبر مُحبو “البيرتينوبي” بأن صاحب القدم اليُسرى كان قادرا على صناعة الفارق، لو تم الدفع به في الدقائق الأخيرة للقاء.

وأكدو على أن الرجل الأول في الطاقم الفني لكبير الجنوب، إرتكب هفوة قاتلة بعدم إستبدال “كاليخون” بـ”آدم” في الوقت الحاسم.

وبرز “أوناس” بشكل لافت بداية هذا الأسبوع، عندما قدم مُستوى مميزا وسجل هدفا رائعا، خلال فوز فريقه أمام “فروزينوني” برباعية.