حالة “غولام” سيئة وعودته مؤجلة لإشعار آخر

لاتزال وضعية الدولي الجزائري، فوزي غولام مُراوحة لمكانها، حيث أنه لم يتمكن للساعة من تجاوز الإصابة الخطيرة التي يعاني منها.

وأشارت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن الظهير الأيسر لايزال بعيدا، عن العودة للمُنافسة الرسمية، وسيكون بحاجة لعمل كبير لإسترجاع لياقته.

ووفقا لذات المصدر، فإنه لن يكون قادرا على العودة للتدريبات الى غاية شهر سبتمبر، في إنتظار السماح له بلعب المُباريات.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” خارج عن الخدمة، منذ نهاية سنة 2017، وخضوعه لثلاثة عمليات جراحية على مُستوى الرُكبة.