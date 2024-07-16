حالة في الإنعاش.. تسمّم 31 شخصا بسبب “سوندويتش” في سطيف

قال مدير الصحة والسكان لولاية سطيف بالنيابة الدكتور مراد صانة، أنه تم استقبال 31 حالة مرضية لتسمم غذائي على مستوى الاستعجالات. بكل من المستشفى الجامعي وكعبوب، منذ يوم السبت الفارط.

وأضاف مدير الصحة في تصريح لإذاعة سطيف، أنه تم التكفل بـ 30 حالة وخرجت من الاستعجالات. باستثناء طفل واحد حالته خطيرة هو متواجد حاليا بالإنعاش. مشيرا إلى أن الحالات قدمت من عاصمة الولاية، عين ارنات وعين عباسة تناولوا وجبات شاباتي بنفس المطعم.

كما أشار إلى أن التحقيقات الميدانية رفقة مكتب حفظ الصحة لبلدية سطيف و مديرية التجارة. بينت بأن التسمم الغذائي جاء بعد تناولهم وجبات شاباتي بإحدى المطاعم بحي عين موس بعاصمة الولاية. وتم التنقل مباشرة إلى عين المكان وأجرينا تحقيقات وبائية. لعينات من الاطعمة المتواجدة بالمطعم محل المعاينة، في انتظار ظهور النتائج البكتريولوجية.

ودعا مدير الصحة الأولياء إلى اصطحاب أبناءهم على الفور إلى الإستعجالات أو إلى العيادات متعددة الخدمات الأقرب الى مقر سكناهم. في حالة ظهور أعراض تسمم غذائي على غرار التقيء والإسهال، لتفادي جفاف الجسم