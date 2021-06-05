حالة مُرعبة لسيدة مصابة بكورونا.. الفيروس تحور 30 مرة بجسدها!

سجلت أبحاث في دولة جنوب إفريقيا، حالة مرعبة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.وحسبما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن تقارير محلية، فإن المريضة، كانت تعاني في الأصل من فيروس نقص المناعة المكتسب “HIV”.

وتعرضت السيدة، للإصابة بفيروس كورونا، ولا تزال تعاني منه منذ سبتمبر 2020.وقال فريق البحث من جامعة كوازولو ناتال في ديربان، إن فيروس كورونا تحور داخل جسد السيدة، وتغير جينيا أكثر من 30 مرة خلال هذه المدة التي فاقت 7 أشهر.

وأضاف فريق البحث، إن هذه الحالة، تقدم أول دليل حقيقي على أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب “HIV” غير المعالج، يمكن أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف.

وهو ما يسمح لفيروس كورونا بالتجذر والتحول إلى متغيرات يمكن أن تنتشر للآخرين.وبمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة، يبدأ الفيروس في مهاجمة وتدمير الخلايا المناعية التي تحمي الجسم عادة من العدوى.