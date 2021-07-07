حالة نادرة.. الكشف عن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للنجمة المصرية دلال عبد العزيز.

وقال مستشار السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن حالة دلال عبد العزيز دخلت ضمن نسبة من الحالات النادرة التي تعاني من “متلازمة كوفيد طويل الأمد”، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا، وظهور النتيجة سلبية.

وأوضح ذات المسؤول، إن هناك 43 عرضا يصاب بها مريض كورونا بعد التعافي، منها وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وعدم استطاعة بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة. مشيرا إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، من بين هؤلاء، كونها تعاني من تليف في الرئتين.

وأضاف مستشار السيسي، إن نسبة معاناة مرضى كورونا من تليف الرئتين بعد الإصابة بالفيروس قليلة وتصل إلى ما بين 10 بالمائة و15 بالمائة.

وتمكث النجمة دلال عبد العزيز في المستشفى، منذ إصابتها بالفيروس التاجي قبل أشهر، بينما توفي زوجها الفنان سمير غانم، متاثرا بالفيروس.