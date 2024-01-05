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الرياضة

حالة وفاة و21 جريح في إنقلاب حافلة أنصار نادي شباب عين تموشنت

بقلم كريمة سواق
حالة وفاة و21 جريح في إنقلاب حافلة أنصار نادي شباب عين تموشنت
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لقي مناصر لنادي شباب عين تموشنت حتفه، اليوم الجمعة، جراء إنقلاب حافلة لمناصرين، كانت متجهة إلى ولاية مستغانم.

وحسب ماكشفته مصادر “النهار أونلاين”، فقد تعرضت حافلة أنصار شباب عين تموشنت لحادث مرور. أثناء تنقلهم إلى مستغانم لحضور مواجهة فريقهم أمام الوداد المحلي. حيث وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية قديل بالقرب من غابة الاسود.

وحسب المعلومات الأولية، التي تحصل عليها موقع النهار أونلاين، فقد أسفر الحادث عن وفاة مناصر، وإصابة 21 شخص بجروح متفاوتة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/reddS
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