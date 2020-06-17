حالته تُبكي الحجر.. الرضيع “أنس” يعاني من مرض نادر ينخر جسده

يعاني الرضيع أنس والذي ينحدر من مدينة مروانة بولاية باتنة، من مرض نادر ينخر جسده دون توفر الدواء الذي يخفف من آلامه.

تلفزيون “النهار” تنقل إلى منزل الرضيع، لينقل معاناته، أملا في أن يتلقى المساعدة اللازمة من المحسنين والسلطات المعنية.

ويغطي جلد الرضيع، تورمات دموية صلبة تنتشر عبر كافة جسده النحيل، تؤلمة تارة وتشعره بحكة شديدة تارة أخرى، وفي بعض الأحيان تنفجر بالماء والدم.

وكشف والد الرضيع، بأن طفله ولد مع هذا المرض، والذي شخصه الأطباء كمرض نادر “مرض دموي وجلدي في نفس الوقت”.

وأكد ذات المتحدث، أنه يتابع علاج طفله، ولكن المشكل أن الدواء الوحيد المستعمل للتخفيف من أثار المرض، غير متوفر في الجزائر وغالي الثمن.

وناشد والد الرضيع “أنس”، المحسنين، لتوفير الدواء لطفله كونه لم يعد قادرا على تحمل تكاليفه.

وتبقى التورمات تزداد يوما بعد يوما في جسد الرضيع أنس، والأمل معلق على ذوي القلوب الرحيمة للتكفل بحالته.