حالته حرجة.. إصابة جزائري في حادث دهس بأمريكا

وقع حادث خطير خلف قتيلا وسبعة جرحى في بروكلين بنيويورك الإثنين الماضي حوالي الساعة 10:17 صباحا.

ومن بين ضحايا الحادث محمد زكريا صلاح، مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاما. وصل إلى الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات. هذا الأب لطفلين، أحد الناجين من هذا الحادث ، لكنه للأسف دخل في غيبوبة.

في الواقع ، صدمت شاحنة U-Haul عدة أشخاص. وأسفرت هذه الحادثة عن مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح طفيفة. واثنين آخرين في حالة حرجة. ومن هؤلاء محمد زكريا صلاح.

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية ، تم إلقاء القبض على سائق U-top بسرعة. وكشف التحقيق ، الذي فتح في سياق هذه القضية ، أن وينغ سور معروف بالفعل من قبل الدوائر القضائية، لا سيما بأعمال العنف.

علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بالأب الجزائري. لقد عانى من صدمة شديدة في الرأس بعد هذا الحادث المميت.

كما يعاني محمد زكريا صلاح ركجي من ورم دموي. وعدة إصابات في ضلوعه ورجليه، حيث دخل في غيبوبة.

وبحسب زوجته، كان محمد زكريا صلاح يتسوق بعد توصيل ابنته إلى المدرسة. حيث قالت “ليس لدي كلمات لوصف مشاعري الآن. زوجي شخص جيد حقًا وأب صالح وزوج جميل. أنا آسفة جدا لما حدث له. لا أعرف ماذا أقول عن ذلك “.