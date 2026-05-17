وفاة شخصين تسمما بالغاز في وهران
بقلم أسماء
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، على الساعة 12 سا 15 دقيقة من أجل نقل شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء داخل المنزل ، بالمكان المسمى حي مرفال ، بلدية و دائرة وهران.
وخلف الحادث وفاة رجل و إمرأة يبلغان من العمر 48 و 78 سنة تسمما بالغاز. وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجث.ث بالمستشفى المحلي.
