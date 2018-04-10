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حاليلوزيتش:”أنا متفاجئ.. وهذا ردي بخصوص العروض” 

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حاليلوزيتش:”أنا متفاجئ.. وهذا ردي بخصوص العروض”  وحيد حاليلوزيتش
بقلم وليد كويني

 تأسف المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، اليوم الثلاثاء، لإقالته من على رأس المنتخب الياباني شهرين قبل مشاركته معه في مونديال روسيا.

ونقل موقع “سبور-سبور” الكرواتي تصريحات للناخب الوطني الأسبق، أين أشار لتفاجئه بخرجة الإتحاد الياباني رافضا الرد على تبريراته المُتعلقة بالإقالة.

كما قال حاليلوزيتش:”أولا علي أن أقول بأنني متفاجئ، وليس لدي أي تعليق بخصوص الإقالة وتبريرات الإتحاد الياباني في الوقت الحالي”.

وأضاف البوسني:”إقالتي آخر شيء إنتظرته، البعض قالوا بأني أملك عروضا ولا أدري من أين أتت هاته المعلومات الغير صحيحة”.

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