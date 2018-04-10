حاليلوزيتش:”أنا متفاجئ.. وهذا ردي بخصوص العروض” 

تأسف المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، اليوم الثلاثاء، لإقالته من على رأس المنتخب الياباني شهرين قبل مشاركته معه في مونديال روسيا.

ونقل موقع “سبور-سبور” الكرواتي تصريحات للناخب الوطني الأسبق، أين أشار لتفاجئه بخرجة الإتحاد الياباني رافضا الرد على تبريراته المُتعلقة بالإقالة.

كما قال حاليلوزيتش:”أولا علي أن أقول بأنني متفاجئ، وليس لدي أي تعليق بخصوص الإقالة وتبريرات الإتحاد الياباني في الوقت الحالي”.

وأضاف البوسني:”إقالتي آخر شيء إنتظرته، البعض قالوا بأني أملك عروضا ولا أدري من أين أتت هاته المعلومات الغير صحيحة”.