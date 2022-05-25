حاليلوزيتش:”أنا من اكتشفت محرز وتلقيت انتقادات حادة بسببه”

أكد الناخب البوسني لمُنتخب المغرب، وحيد حاليلوزيتش، أنه كان وراء اكتشاف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

“حاليلوزيتش” قال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء:”قبل سنوات قليلة من الآن اكتشفت لاعبا يسمى رياض محرز”.

كما أضاف:”تلقيت العديد من الانتقادات بسبب استدعائي محرز آنذاك لمونديال البرازيل”.

قبل أن يختم:”وجدت صعوبة أيضا في اقناع المجموعة باستدعاء محرز، والكل يعلم من هو محرز الآن”.