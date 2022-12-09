حاليلوزيتش:”إستثمرت 3 سنوات لبناء المنتخب المغربي للمشاركة في المونديال”
تحسر المدرب وحيد حاليلوزيتش، عن الطريقة التي غادر بها المنتخب المغربي، خاصة قبل إنطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022.
وصرح حاليلوزيتش، يوم الثلاثاء، لموقع “So Foot” الفرنسي:”بدلا من أن أكون في قطر ، أنا هنا تحت المطر”.
وتابع المتحدث:”لقد استثمرت نفسي حقًا في هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات وستبقى بطولة كأس العالم المنافسة التي سأفتقدها”.
وأردف المتحدث ذاته:”عندما تصل إلى بلد ما ، فأنت لا تعرف كل اللاعبين الجيدين. لذلك كان علي البحث عنهم، وقمت بمعاينة الألاف من الأشرطة لإكتشاف اللاعبين”.
وكشف حاليلوزيتش:”جددت 80٪ من الفريق ، يجب إيجاد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب للمنتخب الوطني. وهذا ما يجعل المدرب موثوقًا هي النتائج.
وأوضح ذات المتحدث:”لم يحقق المنتخب المغربي نتائج إيجابية كالتي حققها في فترة إشرافي عليه، في تصفيات المونديال بسبع إنتصارات وتعادل.
كما أورد وحيد حاليلوزيتش:”أشعر أنني قمت ببناء المنتخب المغربي، وكان بإمكاني القيام بشيئ في المونديال، وكنت أتمنى أن أنهي مسيرتي بكأس عالم ناجحة وأقول كفى!”.
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