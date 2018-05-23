حاليلوزيتش:”الشَرف لا يُشترى بالمال” !

لم يتجرع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، لحد الآن إقالته من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الياباني قبل شهرين من دخوله غمار المونديال.

ورد حاليلوزيتش بقوة هاته المرة في تصريح إعلامي نقلته الصحافة البوسنية، أمس الثلاثاء، بعد ندوة صحفية نشطها إلى جانب محاميه.

وقال حاليوزيتش:”لا أريد الفتات، فالشرف لا يشترى بالمال” فيما أضاف موكله:”وحيد ينتظر إعتذار رسمي من رئيس الإتحاد الياباني”.

ويقاضي الناخب الوطني الأسبق الإتحاد الياباني لرد الإعتبار لما سماه إنقاص من شرفه بعد أن قررت اليابان تعويضه ماديا بمبلغ زهيد.