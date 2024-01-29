حاليلوزيتش: “أملك عددا من العروض لم يسبق لي تلقيها في مشواري”

كشف المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، تلقيه كم هائل من العروض مؤخرا، للعودة إلى التدريب مجددا.

وفي تصريح خصّ به موقع “GOOL” الفرنسي، قال حاليلوزيتش: “تلقيت حوالي 10 عروض للعودة إلى التدريب”.

كما أضاف المدرب الأسبق للخضر: “لم يسبق لي أن تلقيت هذا العدد من العروض في مشواري، وأنا حالياً استمع لهذه العروض”.

وحسب ذات المصدر، رفض المدرب البوسني، الكشف عن هوية المنتخبات التي طالبت بخدماته في الوقت الحالي.

يذكر أن وحيد حاليلوزيتش، يعد من أبرز الأسماء التي تم تداولها، لخلاقة جمال بلماضي، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.