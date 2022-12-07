حاليلوزيتش: “إشتهرت بكوني مدرب الأفناك”

تحدث الناخب الوطني الأسبق، البوسني وحيد حاليلوزيتش، عن أبرز المحطات في مسيرته التدريبية، في آخر تصريحات إعلامية.

وصرح حاليلوزيتش، أمس الثلاثاء، لموقع “So Foot” الفرنسي:”كنت أود أن أعيش تجربتي مع الجزائر مجدداً”.

وأضاف حاليلوزيتش:”أينما أحل وأرتحل معروف علي أنني مدرب الأفناك، لقد تركت إنطباعا جيد خلال فترة تولي تدريب المنتخب الجزائري”.

كما إستذكر الناخب البوسني مونديال 2014، والمباراة الملحمية ضد المانيا بالقول:”المنتخب الألماني سيطر على كل من واجهه في مونديال 2014، ونحن سيطرنا ضدهم”.

وتابع المتحدث:”في اليوم الموالي بعد الإقصاء، ذهبت إلى مركز تسوق في بورتو أليجري لشراء بعض الهدايا التذكارية، وبعدها بدقائق كان هناك 2000 أو 3000 شخص يحملونني في جو يسوده جو الإنتصار”.

كما أضاف حاليلوزيتش:”هل يمكنكم تخيل ذلك؟ عند عودتنا للجزائر، كان هناك ملايين من الناس في شوارع البلاد”.