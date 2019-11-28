حاليلوزيتش: ” الأمور في البطولة الجزائرية كانت أصعب من المغرب”!

أكد المدرب البوسني للمنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش، أن فترة تدريبه للمنتخب الجزائري كانت أصعب من فترته الحالية مع أسود الأطلس، خصوصا من ناحية إستكشاف اللاعبين المحليين.

وتحدث حاليلوزيتش في تصريح لوسائل الإعلام المغربية عن نوعية اللاعب المحلي مقارنة باللاعبين المحترفين قائلا:

” البطولة المغربية تعتبر الأقوى على مستوى الإفريقي رفقة البطولة المصرية، أنا أتابع العديد من اللاعبين المحليين في المغرب من أجل إستدعائهم للمنتخب، لكن المحترفين يملكون مستوى أحسن بكثير، فعلى سبيل المثال أشرف حكيمي الذي يلعب لفريق بوريسيا دورتموند بإمكانه الركض 80 متر عدة مرات”.

وأَضاف: ” في الجزائر كانت الأمور أسوأ، لكنني وجدت سليماني في فريق “صغير جدا ” -شباب بلوزداد- كما إستدعيت بعدها اللاعب سوداني”.