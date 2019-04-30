حاليلوزيتش: ” بعد إنجاز البرازيل.. في كل 100 متر يوقفني جزائري في باريس”

تحدث المدرب السابق للمنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش عن علاقته مع أنصار الخضر، وتطورها بعد الإنجاز الرائع الذي حققه الخضر خلال نهائيات كأس العالم 2014.

وأجرى المدرب البوسني لفريق نانت الفرنسي وحيد حاليلوزيتش حوارا مع قناة “bein sport” القطرية تحدث من خلاله عن تجربته مع الخضر قائلا:

“بعد كأس العالم 2014 أعجبهم مسارنا، لا يمر يوما دون أن أتلقى إتصالا من الجزائر، وقد كنت في باريس ولم أكن أتجاوز 100 متر من محطة الشمال حتى يعترضني جزائري ويطلب إلتقاط صورا معي. لدي تعلّق كبير بالجزائر لأننا عشنا فترات إستثنائية وأنا فخور لما أنجزناه مع بعضنا البعض”.