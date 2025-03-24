حاليلوزيتش: “تعرضت لانتقادات كبيرة عند استدعائي محرز لأول مرة”

بمناسبة بلوغ رياض محرز، مباراته رقم 100، مع المتخب الوطني، كشف الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، أمور خاصة عن بداية محرز، مع الخضر.

وفي حوار خص به موقع “الفيفا”، قال حاليلوزيتش: “عندما بدأت متابعة محرز، ومعاينته، كان يلعب في القسم الثاني الإنجليزي”.

كما أضاف: “استدعيته للخضوع لتجارب، من أجل التأكد من مدى امكانية التحاقه بقائمة المنتخب المعنية بكأس العالم”.

وتابع وحيد حاليلوزيتش: “أتذكر حينها، بأني تعرضت لانتقادات كبيرة، كون رياض محرز، لم سبق له اللالتحاق بالمنتخب، ولم يكن يعرفه أحد”.