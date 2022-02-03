حاليلوزيتش: “تعرضت للتهديد بالقتل وقطع رأسي بعد الإقصاء”

كشف مدرب المنتخب المغربي، وحيد حاليلوزيتش، اليوم الخميس، حقائق خطيرة، بعد اقصائهم من كأس أمم إفريقيا.

وصرح حايليوزيتش، خلال ندوته الصحفية: “سأكشف سرا، هناك من هدنني بالقتل، وقطع رأسي بعد الإقصاء”.

كما أضاف: “في المقابل التقيت عدة مواطنين، طلبوا مني مواصلة العمل، وهذا الأمر حفزني كثيرا”.

وأردف: “كان هدفي هو تأهيل فريقي، لكن إدا أردتم مغادرتي، فأنا مستعد للرحيل، وما من مشكلة لدي”.

يذكر أن وحيد حاليلوزيتش، أقصيى رفقة المنتخب المغربي، من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في مواجهة منتخب مصر.