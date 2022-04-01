حاليلوزيتش لسونغ:”من أجل الفوز على الجزائر في البليدة يجب أن تكون قويًا”

آشاد المدرب البوسني لمنتخب المغرب “وحيد حاليلوزيتش” بالمنتخب الجزائري خاصة عندما يلعب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وذلك خلال تبادله أطراف الحديث مع مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبار سونغ، على هامش قرعة مونديال قطر 2022.

حيث قال “حاليلوزيتش” لسونغ:”من أجل الفوز بالبليدة أمام الجزائر يجب أن تكون قويا”.

هذا كما أضاف “التقني البوسني” في تصريح آخر:”في البرازيل، كنا قريبين جدًا من هزيمة ألمانيا مع الخضر. لقد قدمنا ​​أيضًا مباراة رائعة ضد بلجيكا حيث كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة، سأحاول أن أفعل الشيء نفسه مع المغرب”.