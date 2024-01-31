حاليلوزيتش: “لم أتابع “الكان” وليس لدي أي تعليق بخصوص عرض الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدربالبوسني وحيد حاليلوزيتش، عدم متابعته أي مباراة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار.
وفي حوار مقتضب، خض به موقع “أغريكا شوت”، قال حاليلوزيتش: “لم أتتابع أيلا مبارة من “كان” كوت ديفوار.
وبخصوص اهتمام التحاد الجزائري لكرة القدم بخدماته، صرح المدرب البوسني: “ليس لدي أي تعليق بخصوص الجزائر”.
يأتي هذا التصريح من وحيد حاليلوزيتش، بعد تداول اسمه بقوة، ضمن أبرز المرشحين لخلافه جمال بلماضي، على رأس المنتخب الوطني.
https://shoot-africa.com/audio-vahid-halilodzic-je-nai-aucun-commentaire-a-faire-sur-lalgerie/
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