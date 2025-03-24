حاليلوزيتش: “مونديال البرازيل كان نقطة انطلاق محرز”

تحدث الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، عن بدايات رياض محرز، مع المنتخب الوطني، ومشاركته في مونديال البرازيل.

وقال حاليلوزيتش، مصرحا لموقع “فيفا”: “عندما قررت أن أضع قائمة من 23 لاعبا لكأس العالم، تعرضت لسيل من الانتقادات، بسبب اسم محرز”.

كما أضاف: “كنت مصرا عليه، كان مُناسبًا تمامًا للمجموعة، يُحب المزاح، والضحك. ولكن الأهم من ذلك كله، من الناحية الفنية، كان يتمتع بصفاتٍ مميزة”.

وأردف التقني البوسني: “لم يلعب كثيرا في كأس العالم، لكنه كان لاعبا له مستقبل، ويتمتع بجودة فنية كبيرة”.

وتابع وحيد حاليلوزيتش: “أعتقد أن كأس العالم هذه كانت بمثابة نقطة انطلاق لمحرز، لأنه أدرك بعض الأمور، كانت له مسيرة استثنائية بعدها، حيث أصبح قائدًا للمنتخب الوطني، وأظهر كفاءة عالية”.