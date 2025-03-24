حاليلوزيتش: “مونديال البرازيل كان نقطة انطلاق محرز”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني الأسبق، وحيد حاليلوزيتش، عن بدايات رياض محرز، مع المنتخب الوطني، ومشاركته في مونديال البرازيل.
وقال حاليلوزيتش، مصرحا لموقع “فيفا”: “عندما قررت أن أضع قائمة من 23 لاعبا لكأس العالم، تعرضت لسيل من الانتقادات، بسبب اسم محرز”.
كما أضاف: “كنت مصرا عليه، كان مُناسبًا تمامًا للمجموعة، يُحب المزاح، والضحك. ولكن الأهم من ذلك كله، من الناحية الفنية، كان يتمتع بصفاتٍ مميزة”.
وأردف التقني البوسني: “لم يلعب كثيرا في كأس العالم، لكنه كان لاعبا له مستقبل، ويتمتع بجودة فنية كبيرة”.
وتابع وحيد حاليلوزيتش: “أعتقد أن كأس العالم هذه كانت بمثابة نقطة انطلاق لمحرز، لأنه أدرك بعض الأمور، كانت له مسيرة استثنائية بعدها، حيث أصبح قائدًا للمنتخب الوطني، وأظهر كفاءة عالية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/MVJj9