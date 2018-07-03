“حاليلوزيتش” يتحدث عن المونديال ويتجاهل اليابان !

نقل موقع “كليكس” الكرواتي، تعليق للناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش حول مواجهات المونديال الجاري بالأراضي الروسية.

وقال حاليلوزيتش حول إقصاء المنتخب الياباني أمام نظيره البلجيكي:”لا يمكنني التعليق حول مباراة لم أشاهدها أساساً، الحقيقة أنني لم أتابع اللقاء بتاتا”.

فيما رشح حاليلوزيتش المُنتخب الكرواتي لبلوغ النهائي:”كرواتيا في طريق مفتوح لبلوغ النهائي، لديها أسماء لامعة وإمكانيات كبيرة”.

وأضاف التقني البوسني قائلا:”البرازيل باتت المُرشح الأول للتتويج بالبطولة بفضل نجمها نيمار، والأوروغواي قد تقول كلمتها في حال شفاء كافاني”.