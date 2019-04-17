“حاليلوزيتش” يتغزل بالجزائر في “فرنسا” !!

أكد المدرب البوسني السابق للمنتخب الوطني الجزائري “وحيد حاليلوزيتش” أن التأهل إلى مونديال 2014 بمثابة التتويج بلقب بنسبة إليه.

وقال مدرب فريق “نانت” الفرنسي في حوار مع الصحافة الفرنسية:”التأهل إلى منافسة كأس العالم 2014 بالبرازيل رفقة الجزائر بمثابة التتويج بلقب بنسبة لي”.

وأكد “حاليلو” أن الأجواء التي عاشها رفقة الخضر طيلة 3 سنوات كاملة والمرور للدور الثاني من المونديال ستبقى راسخة في ذهنه.

وكان “وحيد حاليلوزيتش” مطلبا شعبيا بعد رحيل رابح ماجر لكن الفاف إختارت التعاقد مع جمال بلماضي.